Бухонина (Варламова) Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонина (Варламова) Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

20.01.1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1772

Сын: Бухонин Михаил Никитин

Отец ребёнка: Бухонин Никита Сергеев

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Бухонин Антон (Антип?) Никитин

Отец ребёнка: Бухонин Никита Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухонин Семен Никитие

Отец ребёнка: Бухонин Никита Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухонин Никита Сергеев

красноярской слободы, крестьянская дочь
Смерть
20.01.1792
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
47 лет
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