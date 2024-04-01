Бухонина (Варламова) Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти20.01.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1772
Отец ребёнка: Бухонин Никита Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Бухонин Антон (Антип?) Никитин
Отец ребёнка: Бухонин Никита Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Бухонин Никита Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
красноярской слободы, крестьянская дочь
Смерть
20.01.1792
47 лет