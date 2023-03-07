Антонова (Филиппова) Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Антонова Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович
Бракосочетание
29.07.1805 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.
Сын: Антонов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
04.11.1813 ст.
Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
07.10.1817 ст.
Сын: Антонов Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
12.06.1821 ст.
Дочь: Анашина Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
24.12.1823 ст.
Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович
Смерть
Неизвестно