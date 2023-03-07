Антонова (Филиппова) Дарья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Филиппова) Дарья Филипповна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Антонова Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.07.1805 ст.

Муж: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.

Сын: Антонов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1813 ст.

Сын: Антонов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1817 ст.

Сын: Антонов Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1821 ст.

Дочь: Анашина Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1823 ст.

Сын: Антонов Зотик Трофимович

Отец ребёнка: Антонов Трофим Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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