Жариков Евдоким Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жариков Евдоким Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Жариков Иосиф Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1824

Жена: Жарикова Акилина Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Жарикова Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Жарикова Акилина Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Жариков Федор Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1845

Дочь: Жарикова Феодора Евдокимовна

Мать ребёнка: Жарикова Акилина Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жарикова Ефросиния Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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