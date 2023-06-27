Жариков Евдоким Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Жариков Иосиф Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1824
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Жарикова Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Жарикова Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Жариков Федор Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1845
Дочь: Жарикова Феодора Евдокимовна
Мать ребёнка: Жарикова Акилина Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Жарикова Ефросиния Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно