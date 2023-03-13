Пономарева Марина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Марина Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1869

Сын: Пономаревъ Григорій

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1875

Дочь: Пономарева Алеѯандра

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1876

Сын: Пономаревъ Степанъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаревъ Иванъ

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