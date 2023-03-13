Пономарева Марина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1869
Сын: Пономаревъ Григорій
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.05.1875
Дочь: Пономарева Алеѯандра
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.08.1876
Сын: Пономаревъ Степанъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаревъ Иванъ