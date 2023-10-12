Астафьева Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.

Дочь: Гущина Мария Петровна

Отец ребёнка: Астафьев Петр Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.

Дочь: Гончаренко Елена Петровна

Отец ребёнка: Астафьев Петр Николаевич

Каменное, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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