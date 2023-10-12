Астафьева Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.
Дочь: Гущина Мария Петровна
Отец ребёнка: Астафьев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.
Дочь: Гончаренко Елена Петровна
Отец ребёнка: Астафьев Петр Николаевич
Каменное, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно