Охонько (Кургак) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Кургак) Наталия Сергеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1897

Отец: Кургак Сергей Афанасьевич

Мать: Кургак Стефанида Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1913

Муж: Охонько Антоний Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Охонько Яков Антонович

Отец ребёнка: Охонько Антоний Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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