Охонько (Кургак) Наталия Сергеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1897
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1914
Отец ребёнка: Охонько Антоний Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно