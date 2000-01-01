Марияна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марияна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий

Смерть
Неизвестно
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