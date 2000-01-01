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Марияна
Марияна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан
Мать
Не указана
Муж
Прокопий
1829 г.р.
Дети
Екатерина
1849 г.р.
Добавил:
SV
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Прокопий
Смерть
Неизвестно
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