Веселкова Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселкова Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1856

Сын: Веселков Никанор Лукин

Отец ребёнка: Веселков Лука Савелов

Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Фёкла Лукина

Отец ребёнка: Веселков Лука Савелов

Рождение ребёнка
27.03.1861

Сын: Веселков Марко Лукин

Отец ребёнка: Веселков Лука Савелов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселков Лука Савелов

Смерть
Неизвестно
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