Веселкова Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1856
Отец ребёнка: Веселков Лука Савелов
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Фёкла Лукина
Отец ребёнка: Веселков Лука Савелов
Рождение ребёнка
27.03.1861
Сын: Веселков Марко Лукин
Отец ребёнка: Веселков Лука Савелов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно