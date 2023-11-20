Веселков Лука Савелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1833
Рождение ребёнка
28.10.1856
Мать ребёнка: Веселкова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1859
Дочь: Фёкла Лукина
Мать ребёнка: Веселкова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1861
Сын: Веселков Марко Лукин
Мать ребёнка: Веселкова Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно