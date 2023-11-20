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Веселков Лука Савелов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1833

Отец: Веселков Савел Акилов

Мать: Веселкова Матрёна Григорьева

Рождение ребёнка
28.10.1856

Сын: Веселков Никанор Лукин

Мать ребёнка: Веселкова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
25.09.1859

Дочь: Фёкла Лукина

Мать ребёнка: Веселкова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
27.03.1861

Сын: Веселков Марко Лукин

Мать ребёнка: Веселкова Ефросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселкова Ефросинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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