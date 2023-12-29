Свешникова Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Свешников Степан Нефёдович

Суздаль, Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1755
Суздаль, Российская Империя
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