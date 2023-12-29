Свешникова Ульяна Фёдоровна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Свешников Степан Нефёдович
Суздаль, Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1755
Суздаль, Российская Империя