Ратников Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ратников Михаил
Мать: Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратников Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голосная Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Анна
Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Трусова Алексеевна
Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тяпкина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно