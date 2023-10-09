Ратников Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратников Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ратников Михаил

Мать: Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голосная Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Анна

Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Трусова Алексеевна

Мать ребёнка: Тяпкина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяпкина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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