Бусаревъ Мосей
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Бусаревъ Алексей
Мать: Бусарева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Титова Марья
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бусаревъ Петръ
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793