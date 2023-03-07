Бусаревъ Мосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусаревъ Мосей

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Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бусаревъ Алексей

Мать: Бусарева Ирина Петрова

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Титова Марья

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бусаревъ Петръ

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бусаревъ Цыгановъ Евсей

Мать ребёнка: Бусарева Цыганова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусарева Цыганова Авдотья

Смерть
1793
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