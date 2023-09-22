Жилина Варвара Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Варвара Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1797 по 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Жилин Роман Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Велика вероятность, что родился в Доржне(Головище)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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