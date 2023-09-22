Жилина Варвара Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Жилин Роман Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Зиновьевич
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Велика вероятность, что родился в Доржне(Головище)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно