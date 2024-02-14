Каримов Рим Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Рим Каримович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янгиров Карим

Мать: Талиба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Аухадиева) Хатира (Минджамал)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова (Аухадиева) Хатира (Минджамал)

Рождение ребёнка
26.12.1951

Дочь: Аухадиева (Аухадиева) Наиля

Мать ребёнка: Каримова (Аухадиева) Хатира (Минджамал)

Рождение ребёнка
01.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Аухадиева) Хатира (Минджамал)

Смерть
Неизвестно

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