Спиридонов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Захар

Место рождения

с. Унэгэтэй, Заиграевского района республики Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Унэгэтэй, Заиграевского района республики Бурятия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Спиридонов Федор Захарович

Мать ребёнка: Спиридонова Степанида

П. Первомаевка, Заиграевского района республики Бурятия
Смерть
Неизвестно
с. Первомаевка, Заираевского района республики Бурятия
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