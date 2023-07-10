Спиридонов Захар
Место рожденияс. Унэгэтэй, Заиграевского района республики Бурятия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Унэгэтэй, Заиграевского района республики Бурятия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Спиридонов Федор Захарович
Мать ребёнка: Спиридонова Степанида
П. Первомаевка, Заиграевского района республики Бурятия
Смерть
Неизвестно
с. Первомаевка, Заираевского района республики Бурятия