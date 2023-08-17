Кооку Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кооку Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дордж

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Арашаева Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Санж

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Нарн

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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