Кооку Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дордж
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Арашаева Полина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Санж
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Нарн
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно