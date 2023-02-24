Анастасия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Алексеева

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Место рождения

дер. Самодуровка

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Алексей Максимович

Мать: не указана

дер. Самодуровка
Бракосочетание
01.11.1872

Муж: Косьма Косьмович

Рождение ребёнка
17.10.1873

Сын: Дмитрий Косьмович

Отец ребёнка: Косьма Косьмович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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