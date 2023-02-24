Анастасия Алексеева
Место рождениядер. Самодуровка
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Алексей Максимович
Мать: не указана
дер. Самодуровка
Бракосочетание
01.11.1872
Муж: Косьма Косьмович
Рождение ребёнка
17.10.1873
Сын: Дмитрий Косьмович
Отец ребёнка: Косьма Косьмович
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно