Баюкова (Беляева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1911
Дата смерти23.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1935
Дочь: Ильина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Баюков Сергей Александрович
Пшеничниково, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Смерть
23.01.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург