Баюкова (Беляева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баюкова (Беляева) Мария Васильевна

Место рождения

Михнево, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.06.1911

Дата смерти

23.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Михнево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.12.1935

Дочь: Ильина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Баюков Сергей Александрович

Пшеничниково, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Смерть
23.01.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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