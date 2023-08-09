Смолина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Смолин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Смолин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Смолин Николай

Смерть
Неизвестно
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