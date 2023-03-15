Дукальская (Черская) Петронеля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1834
Сын: Дукальский Войцех
Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1835
Дочь: Франтишка
Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно