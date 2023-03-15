Дукальская (Черская) Петронеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Черская) Петронеля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1834

Сын: Дукальский Войцех

Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1835

Дочь: Франтишка

Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукальский Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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