(Корсунова) Ирина Ананьевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1877
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 12 /, м/к-1877г./ зап.№ 12 /
Крещение
07.03.1877
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1877г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 12 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Павлович Скорый и Макой Ефима Малодия жена Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно