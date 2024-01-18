Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финютин Володя Анисимович

Отец ребёнка: Финютин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финютина Нина Анисимовна

Отец ребёнка: Финютин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финютина Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Финютин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финютина Ира Анисимовна

Отец ребёнка: Финютин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финютина Тамара Анисимовна

Отец ребёнка: Финютин Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финютина Пластинина Валентина Анисимовна

Отец ребёнка: Финютин Анисим

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