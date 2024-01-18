Анастасия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финютин Володя Анисимович
Отец ребёнка: Финютин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финютина Нина Анисимовна
Отец ребёнка: Финютин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финютина Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Финютин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финютина Ира Анисимовна
Отец ребёнка: Финютин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финютина Тамара Анисимовна
Отец ребёнка: Финютин Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финютина Пластинина Валентина Анисимовна
Отец ребёнка: Финютин Анисим