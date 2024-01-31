Мележик Нина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1939
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Отец: Браславец Иосиф Александрович
Мать: Береза Зинаида
Рождение ребёнка
21.04.1960
Сын: Мележик Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: Мележик Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1963
Дочь: Ларина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Мележик Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1969
Дочь: Мележик Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: не указан