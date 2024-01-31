Мележик Нина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМележик Нина Иосифовна

Мележик Нина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Браславец Иосиф Александрович

Мать: Береза Зинаида

Рождение ребёнка
21.04.1960

Сын: Мележик Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: Мележик Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
06.03.1963

Дочь: Ларина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Мележик Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
27.04.1969

Дочь: Мележик Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close