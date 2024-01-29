Гриднев Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1907
Дата смерти18.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1933
Сын: Гриднев Александр Федорович
Мать ребёнка: Гриднева Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
19.08.1944
Дочь: Рощупкина Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гриднева Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1990