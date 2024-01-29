Гриднев Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриднев Федор Александрович

Гриднев Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1907

Дата смерти

18.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1933

Сын: Гриднев Александр Федорович

Мать ребёнка: Гриднева Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
19.08.1944

Дочь: Рощупкина Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гриднева Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриднева Татьяна Семеновна

Смерть
18.07.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close