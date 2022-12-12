Толсторожих Елена Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолсторожих Елена Митрофановна

Толсторожих Елена Митрофановна

avatar

Место рождения

деревня Зенгереево, Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Зенгереево, Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Толсторожих Василий Михайлович

Отец ребёнка: Толсторожих Михаил Иванович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close