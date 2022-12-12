Толсторожих Елена Митрофановна
Место рождениядеревня Зенгереево, Башкортостан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Зенгереево, Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1917
Сын: Толсторожих Василий Михайлович
Отец ребёнка: Толсторожих Михаил Иванович
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно