Диканёв Григорий Семёнович
Место рожденияхутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Дата рождения10.03.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908 ст.
Отец: Диканёв Семён Павлович
Мать: Диканёва Васса Iяковлева
хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диканёв Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диканёв Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелля Григорьевна
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Диканёва Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диканёва Феодосия
Смерть
Неизвестно