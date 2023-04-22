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Диканёв Григорий Семёнович

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Место рождения

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

10.03.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908 ст.

Отец: Диканёв Семён Павлович

Мать: Диканёва Васса Iяковлева

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диканёв Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диканёв Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диканёв Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелля Григорьевна

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Диканёва Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диканёва Феодосия

Смерть
Неизвестно
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