Ташков Григорий Семёнов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1789
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Ташков Семён Фёдоров
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Ташкова ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Ташкова ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ташков Николай (он же и Исидор) Григорьев
Мать ребёнка: Ташкова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкова Параскева
Смерть
1853