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Ташков Григорий Семёнов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1789

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ташков Семён Фёдоров

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Ташкова ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Ташкова ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ташков Николай (он же и Исидор) Григорьев

Мать ребёнка: Ташкова Параскева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкова Параскева

Смерть
1853
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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