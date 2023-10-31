Алейник (Смородина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейник (Смородина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.2008

Дочь: Алейник Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Алейник Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
14.03.2015

Дочь: Алейник Полина Романовна

Отец ребёнка: Алейник Роман Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алейник Роман Валерьевич

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