Алейник (Смородина) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.2008
Дочь: Алейник Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Алейник Роман Валерьевич
Рождение ребёнка
14.03.2015
Дочь: Алейник Полина Романовна
Отец ребёнка: Алейник Роман Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно