Анфимовъ Туленковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Анфимовъ Петръ
Мать: Анфимова Ирина
Рождение ребёнка
22.12.1868
Сын: Туленковъ Степанъ
Мать ребёнка: Туленкова Аксинья
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Анфимовъ Константинъ
Мать ребёнка: Туленкова Аксинья
Рождение ребёнка
24.05.1883
Сын: Туленковъ Георгій
Мать ребёнка: Туленкова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Аксинья