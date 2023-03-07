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Анфимовъ Туленковъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Анфимовъ Петръ

Мать: Анфимова Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1868

Сын: Туленковъ Степанъ

Мать ребёнка: Туленкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Анфимовъ Константинъ

Мать ребёнка: Туленкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Туленковъ Георгій

Мать ребёнка: Туленкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Аксинья

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