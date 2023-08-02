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Лику Федор Тахтаров

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1746

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-38, рев.сказки 1811г зап.№ 52
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лику Юрий Федорович

Мать ребёнка: ?

Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лику Михаил Федорович

Мать ребёнка: ?

Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-50
Смерть
1811
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