Лику Федор Тахтаров
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1746
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-38, рев.сказки 1811г зап.№ 52
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лику Юрий Федорович
Мать ребёнка: ?
Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: ?
Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-50
Смерть
1811