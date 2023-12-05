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Чухонцев Иван Михайлович

Место рождения

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область

Дата рождения

22.03.1908

Дата смерти

18.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1908

Отец: Чухонцев Михаил Лаврентьевич

Мать: Чухонцева Елена Николаевна

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Бракосочетание
14.02.1930

Жена: Чухонцева Анна Алексеевна

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чухонцева Анна Алексеевна

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чухонцева Анна Алексеевна

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1933

Сын: Чухонцев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Чухонцева Анна Алексеевна

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чухонцева Анна Алексеевна

Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, строитель, трудармеец (ВОВ)
Место жительства
Неизвестно
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Смерть
18.12.1987
Екатеринбург
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
20.12.1987
Екатеринбург
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