Чухонцев Иван Михайлович
Место рожденияВьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Дата рождения22.03.1908
Дата смерти18.12.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1908
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Бракосочетание
14.02.1930
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1931
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1932
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1933
Сын: Чухонцев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Чухонцева Анна Алексеевна
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1937
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, строитель, трудармеец (ВОВ)
Место жительства
Неизвестно
Вьюхино, Бобровский, Сысерть, Свердловская область
Смерть
18.12.1987
Екатеринбург
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
20.12.1987
Екатеринбург