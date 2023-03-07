Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Пучкова Александра Профьевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Пучкова Александра Профьевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Сдобникова Татьяна
Мать ребёнка: Пучкова Александра Профьевна