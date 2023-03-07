Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1907 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1911 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Пучкова Александра Профьевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пучкова Александра Профьевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Сдобникова Татьяна

Мать ребёнка: Пучкова Александра Профьевна

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