Юшкова Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1911

Дата смерти

08.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1932

Дочь: Кудрявцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.02.1938

Дочь: Карагаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1942

Сын: Юшков Александр Иванович

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.09.1947

Сын: Юшков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.07.1949

Сын: Юшков Иван Иванович

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.06.1953

Дочь: Хлопина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляпина Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшков Михаил Ивановия

Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович

Верхняя Мельница, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
08.09.1988
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