Юшкова Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1911
Дата смерти08.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1932
Дочь: Кудрявцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1938
Дочь: Карагаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.09.1947
Сын: Юшков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1949
Сын: Юшков Иван Иванович
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1953
Дочь: Хлопина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляпина Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юшков Иван Петрович
Смерть
08.09.1988