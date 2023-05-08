Паршин Денис Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Денис Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паршиков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Паршиков Матвей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.04.1813

Сын: Паршиков Федор Денисович

Мать ребёнка: Паршикова Матрона Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршикова Матрона Власовна

Смерть
Неизвестно
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