Паршин Денис Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паршиков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Паршиков Матвей Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.04.1813
Мать ребёнка: Паршикова Матрона Власовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно