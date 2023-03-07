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Шамсутдинов Минибай

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Место рождения

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1894

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1894

Отец: Шамсутдинов Исраил

Мать: ?

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Шамсутдинова Хасбиямал

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Разыя

Мать ребёнка: Шамсутдинова Хасбиямал

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1928

Сын: Шамсутдинов Асхат

Мать ребёнка: Шамсутдинова Хасбиямал

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1954

Жена: ?

Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1976
Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сатыево, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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