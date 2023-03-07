Шамсутдинов Минибай
Место рождения
Дата рождения15.03.1894
Дата смерти1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1894
Отец: Шамсутдинов Исраил
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1924
Жена: Шамсутдинова Хасбиямал
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Разыя
Мать ребёнка: Шамсутдинова Хасбиямал
Рождение ребёнка
20.07.1928
Сын: Шамсутдинов Асхат
Мать ребёнка: Шамсутдинова Хасбиямал
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно