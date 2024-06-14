Шарифуллин Самигулла 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарифуллин Самигулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифуллина Гайникамал

Коран-Уран
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифуллина Гайникамал

Рождение ребёнка
05.10.1935

Дочь: (Шарифуллина) Рэзине

Мать ребёнка: Шарифуллина Гайникамал

д.Уран
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г. Загорск Московск. обл.

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