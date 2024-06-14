Шарифуллин Самигулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарифуллина Гайникамал
Коран-Уран
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарифуллина Гайникамал
Рождение ребёнка
05.10.1935
Дочь: (Шарифуллина) Рэзине
Мать ребёнка: Шарифуллина Гайникамал
д.Уран
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г. Загорск Московск. обл.