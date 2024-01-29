Анисимов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Михаил

Мать: Анисимова Агафья

Смерть
1945
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