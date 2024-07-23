Злыднева (Япринцева) Анастасия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шевченко Евгения Платоновна
Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Золотухина Александра Платоновна
Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Злыднев Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович
Разведчик во время ВОВ
Рождение ребёнка
29.05.1917
Дочь: Синолиц Мария Платоновна.
Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович