Злыднева (Япринцева) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злыднева (Япринцева) Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шевченко Евгения Платоновна

Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Золотухина Александра Платоновна

Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Злыднев Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Злыднев Иван Платонович

Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович

Разведчик во время ВОВ
Рождение ребёнка
29.05.1917

Дочь: Синолиц Мария Платоновна.

Отец ребёнка: Злыднев Платон Петрович

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