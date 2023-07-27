Михайлищева (Михайлищева) Ксения Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлищева (Михайлищева) Ксения Гаврилова

Михайлищева (Михайлищева) Ксения Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

17.02.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Гликерия Дмитриева

Отец ребёнка: Михайлищев Дмитрей Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1802

Сын: Михайлищев Кирил Дмитриев

Отец ребёнка: Михайлищев Дмитрей Алексиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлищев Дмитрей Алексиев

Смерть
17.02.1831
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от кашлю
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close