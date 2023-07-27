Михайлищева (Михайлищева) Ксения Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти17.02.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Гликерия Дмитриева
Отец ребёнка: Михайлищев Дмитрей Алексиев
Рождение ребёнка
27.03.1802
Сын: Михайлищев Кирил Дмитриев
Отец ребёнка: Михайлищев Дмитрей Алексиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1831
Причина смерти: от кашлю