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Веселов Касьян Матвеевич

Место рождения

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: Смирнова Екатерина Ефимовна

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Жена: Веселова Домна Фёдоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
31.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.167-168 (Рождение №-50м) Крестный сын - Слепнёв Павел Иванович из д.Ключёвка, Паломская волость (родной племянник жены)
Смерть
После 1907
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