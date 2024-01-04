Веселов Касьян Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
10.02.1884 ст.
Жена: Веселова Домна Фёдоровна
Восприемник
31.05.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.167-168 (Рождение №-50м) Крестный сын - Слепнёв Павел Иванович из д.Ключёвка, Паломская волость (родной племянник жены)
Смерть
После 1907