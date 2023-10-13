Де Астье Де Ла Вижери (Красина) Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Красин Леонид Борисович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бержери Жан Франсуа
Отец ребёнка: Бержери Гастон
Бракосочетание
1927
Муж: Бержери Гастон
Рождение ребёнка
1947
Сын: Де Астье Де Ла Вижери Кристоф
Отец ребёнка: Де Астье Де Ла Вижери Эммануэль Рауль
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
1952
Сын: Де Астье Де Ла Вижери Жером
Отец ребёнка: Де Астье Де Ла Вижери Эммануэль Рауль
Смерть
1991