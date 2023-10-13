Де Астье Де Ла Вижери (Красина) Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Астье Де Ла Вижери (Красина) Любовь Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Красин Леонид Борисович

Мать: Красина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бержери Жан Франсуа

Отец ребёнка: Бержери Гастон

Бракосочетание
1927

Муж: Бержери Гастон

Рождение ребёнка
1947

Сын: Де Астье Де Ла Вижери Кристоф

Отец ребёнка: Де Астье Де Ла Вижери Эммануэль Рауль

Бракосочетание
1947

Муж: Де Астье Де Ла Вижери Эммануэль Рауль

Рождение ребёнка
1952

Сын: Де Астье Де Ла Вижери Жером

Отец ребёнка: Де Астье Де Ла Вижери Эммануэль Рауль

Смерть
1991
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