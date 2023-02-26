Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1858

Сын: Иван Борисов

Отец ребёнка: Борис Прокопов

д.Лабы ( Глинковщина тож ) Дубровской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Прокопов

Смерть
Неизвестно
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