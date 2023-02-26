Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1858
Сын: Иван Борисов
Отец ребёнка: Борис Прокопов
д.Лабы ( Глинковщина тож ) Дубровской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Прокопов
Смерть
Неизвестно