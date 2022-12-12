Низаметдин Биктахиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизаметдин Биктахиров

Низаметдин Биктахиров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1906 ст.

Сын: Акраметдин Низаметдинов

Мать ребёнка: Захникамал Хайруллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарафетдин Низаметдинович

Мать ребёнка: Захникамал Хайруллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захникамал Хайруллина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close