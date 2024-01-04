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Голубцов Варфоломей Калистратович

Место рождения

Верхнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Голубцов Калистрат Маркелович

Мать: Голубцова Степанида Максимовна

Верхнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.05.1927

Дочь: Чихачева Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Налькина Александра Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1937

Дочь: Левко Галина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Голубцова Анна Гавриловна

Верхнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Анна Гавриловна

Смерть
1938
Верхнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
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