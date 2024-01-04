Голубцов Варфоломей Калистратович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
30.05.1927
Дочь: Чихачева Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Налькина Александра Варфоломеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1937
Дочь: Левко Галина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Голубцова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938