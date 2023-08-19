Букин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Букин Николай Андреевич
Мать: Букина Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1879
Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Балакаева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна
Рождение ребёнка
30.07.1889
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна
Рождение ребёнка
18.03.1891
Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна
Бракосочетание
29.10.1893
Жена: Букина Ульяна Гурьяновна
оба православные, у обоих второй брак. Жениху - 34; Невесте - 12
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Анна Уваровна
Смерть
Неизвестно