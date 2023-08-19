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Букин Василий Николаевич

Место рождения

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Букин Николай Андреевич

Мать: Букина Мавра Васильевна

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1879

Сын: Букин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Балакаева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна

Рождение ребёнка
30.07.1889

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна

Рождение ребёнка
18.03.1891

Сын: Букин Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Букина Анна Уваровна

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1893

Жена: Букина Ульяна Гурьяновна

оба православные, у обоих второй брак. Жениху - 34; Невесте - 12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Анна Уваровна

Смерть
Неизвестно
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