Иевлева (Баранова) Феона
Место рожденияМихайловка
Дата рождения10.04.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1854
Отец: Барановъ Ананій
Мать: Баранова Марфа
Михайловка
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Иевлевъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1874
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1879
Сын: Иевлевъ Кузьма
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.10.1883
Сын: Иевлевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.05.1893
Дочь: Ѳеодосія
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1895
Сын: Иевлевъ Кузьма
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.08.1899
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ