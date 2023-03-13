Иевлева (Баранова) Феона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Баранова) Феона

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

10.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1854

Отец: Барановъ Ананій

Мать: Баранова Марфа

Михайловка
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Иевлевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1874

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1879

Сын: Иевлевъ Кузьма

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Иевлевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1893

Дочь: Ѳеодосія

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Иевлевъ Кузьма

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1899

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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