Елясина (Керженцева) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Керженцева) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Керженцев Никифор Акакиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1909

Муж: Елясин Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1909

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1914

Сын: Елясин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1916

Дочь: Зиновья Алексеевна

Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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