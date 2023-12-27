Елясина (Керженцева) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Керженцев Никифор Акакиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1909
Рождение ребёнка
23.11.1909
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1914
Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1916
Дочь: Зиновья Алексеевна
Отец ребёнка: Елясин Алексей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920