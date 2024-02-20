Козлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий

Мать ребёнка: Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулина (Козлова) Валентина

Мать ребёнка: Мать

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Козлова) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Мать

Смерть
Неизвестно

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