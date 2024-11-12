Афанасий Михайлович 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасий Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Марфа Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Васильевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Терехина Авдотья Афанасьевна

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Вавил (Вавила) Афанасьевич

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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