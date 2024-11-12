Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Терехина Авдотья Афанасьевна
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Вавил (Вавила) Афанасьевич
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Смерть
Неизвестно