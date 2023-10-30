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Данилов Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Около 1820

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Данилов Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.01.1812

Дочь: Данилова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Параскева Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1819

Дочь: Данилова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Параскева Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Параскева Федотовна

Смерть
Около 1820
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