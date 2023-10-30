Данилов Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиОколо 1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Данилов Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 07.01.1812
Дочь: Данилова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
07.12.1819
Дочь: Данилова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Параскева Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1820